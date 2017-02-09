Новый образец паспорта в Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение

Фото: ГРС. Образец нового паспорта гражданина КР

Министерство юстиции Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение новый образец паспорта. Об этом сообщил сайт правительства Кыргызстана.

По его данным, все заинтересованные стороны могут вносить предложения по постановлению «О паспорте гражданина КР образца 2004 года ( ID-карта ) и идентификационной карте — паспорте гражданина КР образца 2017 года ( ID-карта )» в Министерство юстиции.

Как заявлял ИА «24.kg» глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев, благодаря биометрическому паспорту граждане смогут получать электронные услуги.

Выдавать новые документы ГРС планирует с марта 2017 года.

Как предполагается, в новом паспорте будет два чипа — контактный и бесконтактный, с которого можно считать информацию на расстоянии. На чипах будет храниться информация об этнической принадлежности и месте жительства гражданина.