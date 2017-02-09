Новый образец паспорта в Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение

По его данным, все заинтересованные стороны могут вносить предложения по постановлению «О паспорте гражданина КР образца 2004 года (
Как заявлял ИА «24.kg» глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев, благодаря биометрическому паспорту граждане смогут получать электронные услуги.
Выдавать новые документы ГРС планирует с марта 2017 года.
Как предполагается, в новом паспорте будет два чипа — контактный и бесконтактный, с которого можно считать информацию на расстоянии. На чипах будет храниться информация об этнической принадлежности и месте жительства гражданина.