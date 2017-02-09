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Общество

Сколько врачей работает в Кыргызстане и за какую зарплату

В 2016 году в Кыргызстане медицинскую помощь населению оказывали 13,2 тысячи врачей и 33,4 тысячи специалиста со средним медицинским образованием. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В течение года в организации здравоохранения как приходили новые кадры, так и увольнялись:

В том числе за пределы республики выехали 45 врачей (в 2015-м 100) и 151 специалист со средним медицинским образованием. Наибольший отток медиков за пределы республики отмечался в Джалал-Абадской (34) и Баткенской (40) областях.

По данным Минздрава, в 2016 году направление на трудоустройство получили 227 выпускников медицинских вузов. Доехали всего 137 человек (60,4 процента).

Зарплата работников организаций первичной медико-санитарной помощи в среднем составила: для врачей — 9 тысяч 379 сомов, среднего медперсонала — 8 тысяч 109, младшего — 5 тысяч 760 сомов. Средняя зарплата врачей стационаров — 11 тысяч 581 сом, среднего медперсонала — 10 тысяч 164, младшего — 7 тысяч 944 сома.

В 2016 году в стационары республики госпитализировали почти 839 тысяч пациентов, сообщил Минздрав.

По данным ведомства, ежегодно в стационарах республики проводят более 180 тысяч хирургических операций, в том числе около 17 процентов — в экстренном порядке.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44864/
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