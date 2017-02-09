Сколько врачей работает в Кыргызстане и за какую зарплату

В 2016 году в Кыргызстане медицинскую помощь населению оказывали 13,2 тысячи врачей и 33,4 тысячи специалиста со средним медицинским образованием. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
В течение года в организации здравоохранения как приходили новые кадры, так и увольнялись:
В том числе за пределы республики выехали 45 врачей (в
По данным Минздрава, в 2016 году направление на трудоустройство получили 227 выпускников медицинских вузов. Доехали всего 137 человек (60,4 процента).
Зарплата работников организаций первичной
В 2016 году в стационары республики госпитализировали почти 839 тысяч пациентов, сообщил Минздрав.
По данным ведомства, ежегодно в стационарах республики проводят более 180 тысяч хирургических операций, в том числе около 17 процентов — в экстренном порядке.