В Кыргызстане подорожает срочное изготовление паспортов

В Кыргызстане с 13 февраля подорожает срочное изготовление паспортов. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

Как отмечается, тарифы на платные услуги, оказываемые ГРС, изменились в соответствии с постановлением правительства «Об утверждении Единого реестра государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями».

Цены на срочное документирование граждан Кыргызстана:

Кроме того, с 13 февраля подорожают услуги Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния (ДРНиАГС).

Новые цены для загсов:

