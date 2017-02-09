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Общество

Систему автоматического взвешивания грузовиков внедрили в Кыргызстане

В Кыргызстане на постах «Сосновка» и «Кемин» внедрили систему автоматического взвешивания грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

Отмечено, что новая система динамического взвешивания осевых нагрузок и измерения габаритов грузового транспорта работает без участия людей. Взвешивание происходит путем видеофиксации в онлайн-режиме с распознаванием государственных номерных знаков, отметили в Минтрансе.

Система работает в тестовом режиме с 15 декабря 2016 года.

Автомобиль взвешивается, система распознает номер и при нарушениях автоматически выписывает штраф. Вся информация о грузовике хранится на сервере.

Сообщается, что Департамент весогабаритного контроля вводит в эксплуатацию Единую систему электронного контроля. Процесс завершится к марту 2017 года. В перспективе планируется присоединить ее к данным других госорганов.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44861/
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