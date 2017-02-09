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Общество

Чем болели кыргызстанцы в 2016 году

О том, чем болели кыргызстанцы в 2016 году, сегодня рассказали в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, в республике ежегодно регистрируется более 5 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. В целом показатель по сравнению с 2015-м снизился. Но отмечен рост в Баткенской и Таласской областях.

Более 25 процентов вновь выявленных больных злокачественными новообразованиями выявляются на 4-й стадии заболевания, а более 50 процентов умирают, не прожив и года после установления диагноза.

По предварительным данным, отмечено снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 3,3 процента. Уровень смертности населения от него снизился на 15 процентов (кроме Баткенской и Иссык-Кульской областей).

Отмечается увеличение заболеваемости психическими расстройствами. На конец года на учете состояли 91 тысяча 61 больной. Ежегодно в психиатрических стационарах получают лечение более 11 тысяч пациентов, в амбулаторных условиях — около 63 тысяч.

В течение года зарегистрировали 1 тысячу 512 новых случаев заболевания алкогольной зависимостью, что несколько больше, чем в 2015-м. В республике отмечено незначительное (на 2,7 процента) снижение заболеваемости наркотической зависимостью.

На 1 января 2017 года зарегистрировано 49 тысяч 904 больных сахарным диабетом.

В 2016-м ВОЗ признала Кыргызстан свободным от малярии. За год не зарегистрировано случаев бешенства и кори.

По данным Минздрава, показатель общей смертности населения в 2016 году снизился на 6,9 процента, составив 5,4 на тысячу человек.

При этом, по предварительным данным, в 2016-м отмечалось незначительное снижение показателя рождаемости.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44858/
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