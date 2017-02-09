О том, чем болели кыргызстанцы в 2016 году, сегодня рассказали в Министерстве здравоохранения.
По данным ведомства, в республике ежегодно регистрируется более 5 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. В целом показатель по сравнению с
Более 25 процентов вновь выявленных больных злокачественными новообразованиями выявляются на
По предварительным данным, отмечено снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 3,3 процента. Уровень смертности населения от него снизился на 15 процентов (кроме Баткенской и
Отмечается увеличение заболеваемости психическими расстройствами. На конец года на учете состояли 91 тысяча 61 больной. Ежегодно в психиатрических стационарах получают лечение более 11 тысяч пациентов, в амбулаторных условиях — около 63 тысяч.
В течение года зарегистрировали 1 тысячу 512 новых случаев заболевания алкогольной зависимостью, что несколько больше, чем в
На 1 января 2017 года зарегистрировано 49 тысяч 904 больных сахарным диабетом.
В
По данным Минздрава, показатель общей смертности населения в 2016 году снизился на 6,9 процента, составив 5,4 на тысячу человек.
При этом, по предварительным данным, в