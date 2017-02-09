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Общество

Первый за 25 лет таджикский самолет приземлился в Ташкенте

Фото: с сайта avia.kuda.ua

Первый за 25 лет таджикский самолет авиакомпании «Сомон Эйр» сегодня приземлился в Ташкенте. Об этом сообщило агентство Asia-Plus.

Как отмечается, первый рейс в Ташкент технический. Регулярный, как обещают, начнет летать с 20 февраля.

Кроме пассажиров в Ташкент прибыла делегация авиационных структур РТ, чтобы в столице Узбекистана уладить все формальности по открытию регулярного авиасообщения между столицами двух стран.

Прямые перелеты между Таджикистаном и Узбекистаном прекратились в 1992 году в связи с обострением политических отношений. В ноябре 2016-го стало известно, что Душанбе и Ташкент договорились о восстановлении авиасообщения.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44856/
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