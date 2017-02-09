Первый за 25 лет таджикский самолет приземлился в Ташкенте

Первый за 25 лет таджикский самолет авиакомпании «Сомон Эйр» сегодня приземлился в Ташкенте. Об этом сообщило агентство Asia-Plus .

Как отмечается, первый рейс в Ташкент технический. Регулярный, как обещают, начнет летать с 20 февраля.

Кроме пассажиров в Ташкент прибыла делегация авиационных структур РТ, чтобы в столице Узбекистана уладить все формальности по открытию регулярного авиасообщения между столицами двух стран.