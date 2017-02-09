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Общество

Уголовное дело против Дайырбека Орунбекова прекратили

Сегодня Октябрьский суд столицы Кыргызстана прекратил уголовное дело в отношении журналиста Дайырбека Орунбекова. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил общественный защитник журналиста Адиль Турдукулов.

Он отметил, что суд удовлетворил ходатайство адвокатов Дайырбека Орунбекова со второй попытки. Дело прекратили в связи с амнистией.

При этом обязанности выплатить президенту 2 миллиона сомов с журналиста не сняли.

«Уголовное дело возбудили за злостное неисполнение решения суда. Это нонсенс, адвокаты такого не помнят. Я рад, что суд прекратил дело. Но Дайырбек Орунбеков остается под подпиской о невыезде. Он должен принести извинения президенту за публикацию о событиях в Оше в июне 2005 года и выплатить моральный ущерб. Он старается частично исполнить решение суда в части выплаты 2 миллионов сомов. Но извиняться не собирается и от своих слов не отказывается», — прокомментировал Адиль Турдукулов.

Дайырбек Орунбеков должен выплатить 2 миллиона сомов в качестве возмещения ущерба по иску Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева и дать опровержение в СМИ.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44849/
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