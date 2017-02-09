Курсан Асанов пояснил, почему уволен начальник УВД Джалал-Абадской области

Заместитель министра МВД Курсан Асанов пояснил, почему решением коллегии уволен начальник УВД Джалал-Абадской области Жениш Жоробеков.

По его словам, он был снят с формулировкой «за допущенные недостатки в работе».

Было два основных факта: первый — продажа оружия террористам, второй — самоубийство подростка в Сузакском районе и ряд других недостатков в работе. Курсан Асанов

Как отметил замминистра, решением коллегии были сняты с должностей четыре руководителя.