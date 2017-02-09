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Общество

Курсан Асанов пояснил, почему уволен начальник УВД Джалал-Абадской области

Заместитель министра МВД Курсан Асанов пояснил, почему решением коллегии уволен начальник УВД Джалал-Абадской области Жениш Жоробеков.

По его словам, он был снят с формулировкой «за допущенные недостатки в работе».

Было два основных факта: первый — продажа оружия террористам, второй — самоубийство подростка в Сузакском районе и ряд других недостатков в работе.

Курсан Асанов

Как отметил замминистра, решением коллегии были сняты с должностей четыре руководителя.

Напомним, в социальных сетях была распространена информация о том, что начальник УВД Джалал-Абадской области работал хорошо, и непонятно, в связи с чем его уволили.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44844/
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