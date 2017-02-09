Неделя-24: что вы могли пропустить

На минувшей неделе политика в Кыргызстане вновь вышла на первый план — появились сразу два претендента на пост президента, а во время выборов мэров в регионах наблюдались серьезные проблемы. Эксперты предположили, что это первые признаки ослабления власти уходящего главы государства.

Что творится во властных коридорах

Алмазбек Атамбаев уходит. Его место на политической арене занимают кандидаты на главный пост страны. Но никто, в том числе и близкие соратники главы государства, не исключает, что сроки выборов могут скорректировать с учетом политической и экономической ситуации. Об этом и не только в авторском комментарии Кабая Карабекова.

Фото: ИА «24.kg». Жители Кара-Балты провели собрание с требованием отставки градоначальника

Депутаты местных кенешей отказываются голосовать за кандидатов на должности мэров городов от партии власти — СДПК. Способ протеста выбрали оригинальный, но действенный — срыв выборов. Наиболее серьезным стало противостояние в Кара-Балте . Подробнее в материале «Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти».

Дачи Су — требований все больше

Одиннадцать семей, пострадавших в результате крушения «Боинга-747» в Бишкеке, обеспечили временным жильем за счет государства. А тем временем появились первые недовольные. Что же они хотят? Почему недовольны выделяемой помощью и не хотят ремонтировать свои дома? Подробности в материале «Крушение « Боинга-747 ». Нескромные требования пострадавших».

Фото: ИА «24.kg». «Просим, чтобы дали квартиру, дом или земельный участок в другом, безопасном месте, ближе к столице», — говорят жители поселка

Еще одной семье, проживающей в поселке Дачи СУ, нужен дом или участок. Как рассказал ИА «24.kg» глава семейства Мирлан Токоев, дом они купили в 2009 году за $15 тысяч. На участок есть только дачная книга. Красной книги нет. «Но так все живут», — говорит он. Подробнее

Как подросла экономика

В январе 2017 года объем ВВП Кыргызстана, характеризующий состояние экономики страны, вырос на 7,9 процента. Такие данные сегодня представил Национальный статистический комитет. Подробнее

Воздушный президентский стол

Фото: ИА «24.kg». Цех бортового питания

Знаете ли вы, что едят первые лица государств во время рабочих перелетов? Сопровождает ли их в самолете личный повар или президенты обходятся простым набором продуктов, приготовленных в цехе бортового питания? Об этом в репортаже «Секреты борта № 1. Чем кормят президентов».

Дорожное лобби хоронит проект

Дорога Бишкек — Кара-Балта , которую обещали отремонтировать, по-прежнему в колдобинах. Скоро ездить по ней можно будет только на танке. Кредитные деньги на ремонт есть. Но донор проекта продолжает упрямо лоббировать претендента, который не выполнил условия тендера. ИА «24.kg" разбиралось в ситуации — «Дорога Бишкек — Кара-Балта . Намеренный срыв проекта?»

Кыргызстан превращают в пустыню

Фото: Влад Ушаков. В Кыргызстане продолжается варварская вырубка лесов

Чиновники Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) заняли удивительную позицию. В ответ на инициативу гражданских активистов Кыргызстана спасти леса страны и остановить их варварскую вырубку в ведомстве ответили — проходимцы. О проблеме в материале «Почему Кыргызстану грозит экоцид».

Школы в Кыргызстане могут «не поумнеть»

Очередной амбициозный проект правительства Кыргызстана — «Умная школа» — под угрозой срыва. Почему? Об этом в интервью ИА «24.kg» рассказала технический эксперт проекта, директор информационной программы фонда «Сорос-Кыргызстан» Лира Самыкбаева. Правда, как обычно, с тем, что ситуация далека от идеальной, не согласны чиновники.

Иностранцы о Бишкеке

Фото: Из архива учительницы танцев и фитнесс-тренера Сюзи Эйг запустило серию материалов, в которых иностранцы, живущие и работающие в Бишкеке, поделятся мнением о людях и столице Кыргызстана. Открыла ее Сюзи Эйг, 40-летняя модель и фитнес-тренер из Таиланда.

Отдыхаем с пользой

ИА «24.kg» продолжает новую рубрику « Топ-5 книг». Последним ее гостем стал посол России в Кыргызстане Андрей Крутько. Он рассказал о том, какие книги об истории Российского государства стоит почитать, и поделился с читателями своими литературными пристрастиями. А сегодня в 12.00 гостем рубрики станет депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов.

Фото: ИА «24.kg». Изучение игры го лучше всего начинать с 4–5 лет

Ну, а если читать вам не хочется, можно попытаться овладеть самой сложной игрой в мире. И обязательно привлеките к освоению игры го своих детей. Ведь она не только увлекательна, но развивает внимание и умение концентрироваться.

Медали универсиады только в мечтах