Неделя-24: что вы могли пропустить

На минувшей неделе политика в Кыргызстане вновь вышла на первый план — появились сразу два претендента на пост президента, а во время выборов мэров в регионах наблюдались серьезные проблемы. Эксперты предположили, что это первые признаки ослабления власти уходящего главы государства.
Что творится во властных коридорах
Алмазбек Атамбаев уходит. Его место на политической арене занимают кандидаты на главный пост страны. Но никто, в том числе и близкие соратники главы государства, не исключает, что сроки выборов могут скорректировать с учетом политической и экономической ситуации. Об этом и не только в авторском комментарии Кабая Карабекова.
Депутаты местных кенешей отказываются голосовать за кандидатов на должности мэров городов от партии власти — СДПК. Способ протеста выбрали оригинальный, но действенный — срыв выборов. Наиболее серьезным стало противостояние в
Дачи Су — требований все больше
Одиннадцать семей, пострадавших в результате крушения
Еще одной семье, проживающей в поселке Дачи СУ, нужен дом или участок. Как рассказал ИА «24.kg» глава семейства Мирлан Токоев, дом они купили в 2009 году за $15 тысяч. На участок есть только дачная книга. Красной книги нет. «Но так все живут», — говорит он. Подробнее
Как подросла экономика
В январе 2017 года объем ВВП Кыргызстана, характеризующий состояние экономики страны, вырос на 7,9 процента. Такие данные сегодня представил Национальный статистический комитет. Подробнее
Воздушный президентский стол
Знаете ли вы, что едят первые лица государств во время рабочих перелетов? Сопровождает ли их в самолете личный повар или президенты обходятся простым набором продуктов, приготовленных в цехе бортового питания? Об этом в репортаже «Секреты борта № 1. Чем кормят президентов».
Дорожное лобби хоронит проект
Дорога Бишкек —
Кыргызстан превращают в пустыню
Чиновники Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) заняли удивительную позицию. В ответ на инициативу гражданских активистов Кыргызстана спасти леса страны и остановить их варварскую вырубку в ведомстве ответили — проходимцы. О проблеме в материале «Почему Кыргызстану грозит экоцид».
Школы в Кыргызстане могут «не поумнеть»
Очередной амбициозный проект правительства Кыргызстана — «Умная школа» — под угрозой срыва. Почему? Об этом в интервью ИА «24.kg» рассказала технический эксперт проекта, директор информационной программы фонда
Иностранцы о Бишкеке
Сюзи Эйг,
Отдыхаем с пользой
ИА «24.kg» продолжает новую рубрику «
Ну, а если читать вам не хочется, можно попытаться овладеть самой сложной игрой в мире. И обязательно привлеките к освоению игры го своих детей. Ведь она не только увлекательна, но развивает внимание и умение концентрироваться.
Медали универсиады только в мечтах
В Алматы 8 февраля завершилась