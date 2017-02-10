Афиша на выходные: 11—12 февраля

Знаменитая история Ромео и Джульетты рассказывает о том, что человек создан не для вражды и ненависти, но для любви, призывающей к миру. Мощнейшую силу и пронзительность этот шекспировский сюжет получил в балете. Благодаря гениальной музыке Сергея Прокофьева его уже 75 лет ставят на лучших сценах мира.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева.
Специальные
Metro Pub, 21.00.
«Мастерилка» — это творческое пространство, где на одной площадке вы можете посетить сразу несколько
Ololohaus, 12.00.
Участники тренинга овладевают эффективными техниками и приемами публичных выступлений, совершенствуют голос и дикцию, обретают уверенность в общении.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, аудитория № 29, 18.00–20.00.
Вас ждут
ТРЦ
Будет представлен широкий ассортимент медовой продукции, чая, одежды, вас ждут также товары для дома, комнатные растения, парфюмерия, книги. Для детей подготовлена интерактивная программа с любимыми героями.
ТРЦ «Технопарк», 15.00.
11 февраля. Встреча в клубе игры го
Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для себя увлекательный мир го! А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник.
11 февраля.
Детей и взрослых научат, как с помощью природных материалов сделать подарок уникальным и незабываемым. Вы также можете принести свой подарок, и вам помогут красиво упаковать его. Приветствуются участники всех возрастов. Количество мест ограничено.
Ресурсный центр «Ботанический сад», 11.00.
Приглашаем всех друзей поддержать молодых музыкантов. У ребят дебют. Они еще не придумали себе название. Чынара — вокал, Бекзат — гитара, Рустам — клавиши.
На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк, и медведь. Храбрецы прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.
Премьера этого сезона «Мария Тюдор» — романтическая драма по пьесе французского писателя, поэта и драматурга Виктора Гюго.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
Материал — журналы и другие изображения. Что делать: свободная дорисовка любыми инструментами. Помогать будет
Адрес: ул. Кулиева, 1, 10.30.
Все собранные средства пойдут на лечение детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 17.00.
Бумажная дискотека с детским диджеем и световое шоу. Развлекать детей будут персонажи из полюбившегося всем спектакля «Снежная королева».
Concert Hall «Тунгуч», 14.00.
Волшебное представление по мотивам известной сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.
Блистательная комедия положений. Меняющиеся обстоятельства заставляют героев мгновенно реагировать, приспосабливаться, меняться и в конце концов
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
«Травиата» — одна из первых в мировой литературе
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.
12 февраля. Спектакли «Веселый светофор» и «Баардыгын билгим келет»
Спектакль «Веселый светофор» расскажет малышам о правилах дорожного движения.
«Бардыгын билгим келет» («Хочу все знать») — постановка для самых маленьких зрителей, которым все интересно, потому они обо всем спрашивают взрослых, и им, конечно же, хочется все узнать и понять. По мотивам сказки Р.Киплинга о любопытном слоненке.
Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.
11 февраля:
11 февраля: поездка на горнолыжную базу «ЗиЛ»;
12 февраля: поездка на горнолыжную базу «Чункурчак»;
12 февраля: однодневный поход в ущелье Кегети.
Роллы чаще всего представляют собой небольшой тонкий рулет из риса с одним ингредиентом в качестве начинки (лосось, угорь, краб, окунь
Кулинарная студия Orange, 10.00.
Международный концерт в помощь Нурдану Мамбетову. Ребенок уже девять лет прикован к постели. Совсем недавно появился шанс на исцеление, но для этого нужны средства.
Studio247, 20.00.
Прозвучат бессмертные произведения композиторов разных эпох — В.Моцарта, А.Пьяццоллы, Д.Шостаковича, К.Караева, Б.Бриттена, А.Хачатуряна в исполнении Президентского камерного оркестра «Манас», солистов Виктории Юртаевой (фортепиано), Таира Бейшеева и Заиры Раимбековой (вокал).
Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.