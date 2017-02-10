Афиша на выходные: 11—12 февраля

11, 14 февраля. Премьера балетного спектакля «Ромео и Джульетта»

Знаменитая история Ромео и Джульетты рассказывает о том, что человек создан не для вражды и ненависти, но для любви, призывающей к миру. Мощнейшую силу и пронзительность этот шекспировский сюжет получил в балете. Благодаря гениальной музыке Сергея Прокофьева его уже 75 лет ставят на лучших сценах мира. Модерн-балет «Ромео и Джульетта» исполняется под фонограмму.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева.

11 февраля. Выступление группы «Кино и немцы» (Алматы)

Специальные гости-соседи — самая зажигательная и артистичная неформальная группа «Кино и немцы» (Алматы).

Metro Pub, 21.00.

11 февраля. Ярмарка мастер-классов к Дню святого Валентина

«Мастерилка» — это творческое пространство, где на одной площадке вы можете посетить сразу несколько мастер-классов по электронике, химии и художественным техникам, окунетесь в творческую атмосферу и создадите свою уникальную валентинку. У вас будет возможность посетить все мастер-классы со скидкой.

Ololohaus, 12.00.

11 февраля. Тренинг «Основы ораторского искусства»

Участники тренинга овладевают эффективными техниками и приемами публичных выступлений, совершенствуют голос и дикцию, обретают уверенность в общении.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, аудитория № 29, 18.00–20.00.

10 и 11 февраля. Shopping Fest

Вас ждут шоу-программа , развлечения, выставки и конкурсы, фестиваль шопинга, модные показы новых коллекций, а также выступление музыкантов, звезд эстрады, уникальные трюки на одноколесном велосипеде от Дастина Кельма и многое другое.

ТРЦ «Бишкек-парк» , 10.00.

11—12 февраля . Ярмарка

Будет представлен широкий ассортимент медовой продукции, чая, одежды, вас ждут также товары для дома, комнатные растения, парфюмерия, книги. Для детей подготовлена интерактивная программа с любимыми героями.

ТРЦ «Технопарк», 15.00.

11 февраля. Встреча в клубе игры го

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для себя увлекательный мир го! А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник.

Кыргызско-японский центр, 13.00.

11 февраля. Мастер-класс по изготовлению подарка

Детей и взрослых научат, как с помощью природных материалов сделать подарок уникальным и незабываемым. Вы также можете принести свой подарок, и вам помогут красиво упаковать его. Приветствуются участники всех возрастов. Количество мест ограничено.

Ресурсный центр «Ботанический сад», 11.00.

11 февраля. Live music night

Приглашаем всех друзей поддержать молодых музыкантов. У ребят дебют. Они еще не придумали себе название. Чынара — вокал, Бекзат — гитара, Рустам — клавиши.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

11 февраля. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк, и медведь. Храбрецы прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

11 февраля. Романтическая драма «Мария Тюдор»

Премьера этого сезона «Мария Тюдор» — романтическая драма по пьесе французского писателя, поэта и драматурга Виктора Гюго.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

11 февраля. Детский воркшоп

Материал — журналы и другие изображения. Что делать: свободная дорисовка любыми инструментами. Помогать будет арт-группа «Тумар». Места ограничены.

Адрес: ул. Кулиева, 1, 10.30.

11 февраля. Благотворительный концерт

Все собранные средства пойдут на лечение детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 17.00.

12 февраля. Световое шоу «Северное сияние»

Бумажная дискотека с детским диджеем и световое шоу. Развлекать детей будут персонажи из полюбившегося всем спектакля «Снежная королева».

Concert Hall «Тунгуч», 14.00.

12 февраля. Детский спектакль «Красавица и чудовище»

Волшебное представление по мотивам известной сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

12 февраля. Комедия «Смешные деньги»

Блистательная комедия положений. Меняющиеся обстоятельства заставляют героев мгновенно реагировать, приспосабливаться, меняться и в конце концов по-новому взглянуть на свою жизнь.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

12 февраля. Опера «Травиата»

«Травиата» — одна из первых в мировой литературе лирико-психологических опер — интимная драма нежных и глубоких чувств. Дж. Верди сделал героиней произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над легкомысленным окружением.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

12 февраля. Спектакли «Веселый светофор» и «Баардыгын билгим келет»

Спектакль «Веселый светофор» расскажет малышам о правилах дорожного движения.

«Бардыгын билгим келет» («Хочу все знать») — постановка для самых маленьких зрителей, которым все интересно, потому они обо всем спрашивают взрослых, и им, конечно же, хочется все узнать и понять. По мотивам сказки Р.Киплинга о любопытном слоненке.

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.

11—12 февраля . Походы от Союза пешеходного туризма Кыргызстана

11 февраля: учебно-тренировочныезанятия по беговым лыжам, возможно катание на санках и поход на снегоступах (район селаЧон-Таш );

11 февраля: поездка на горнолыжную базу «ЗиЛ»;

11—12 февраля : поездка на горнолыжную базу «Каракол».

12 февраля: поездка на горнолыжную базу «Чункурчак»;

12 февраля: однодневный поход в ущелье Кегети.

13 февраля. Мастер-класс «День японской кухни»

Роллы чаще всего представляют собой небольшой тонкий рулет из риса с одним ингредиентом в качестве начинки (лосось, угорь, краб, окунь и т. д. ), туго завернутый в лист водорослей нори. Вы научитесь делать открытые, горячие, закрытые роллы.

Кулинарная студия Orange, 10.00.

13 февраля. Благотворительный концерт (Алматы, Бишкек)

Международный концерт в помощь Нурдану Мамбетову. Ребенок уже девять лет прикован к постели. Совсем недавно появился шанс на исцеление, но для этого нужны средства.

Studio247, 20.00.

14 февраля. Концерт «Все начинается с любви»

Прозвучат бессмертные произведения композиторов разных эпох — В.Моцарта, А.Пьяццоллы, Д.Шостаковича, К.Караева, Б.Бриттена, А.Хачатуряна в исполнении Президентского камерного оркестра «Манас», солистов Виктории Юртаевой (фортепиано), Таира Бейшеева и Заиры Раимбековой (вокал).

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.