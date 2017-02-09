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Общество

«Агент 024»: читатели возмущены зимним ямочным ремонтом в Бишкеке

«Выдающийся» по своей безграмотности проект начало МП «Бишкекасфальтсервис» — зимний ямочный ремонт. Об этом читатель ИА «24.kg" сообщил в WhatsApp.

«Нарушены все мыслимые нормы строительства и проведения ямочного ремонта, — считает читатель. — Продержатся такие заплатки до первых осадков. А из бюджета уже списали по 1000 сомов за квадратный метр показухи».

«И через месяц можно снова делать ремонт, — возмущен бишкекчанин. — Хотя существуют методы ремонта дорог в зимнее время, но их старательно игнорируют».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44815/
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