15:04
-3
USD 69.45
EUR 74.30
RUB 1.18
Общество

В Кыргызстане 47 рожениц скончались в 2016 году

За 2016 год в Кыргызстане умерли 47 женщин во время беременности, в родах и послеродовом периоде. Такие данные представили в Минздраве.

По данным ведомства, показатель материнской смертности сократился по сравнению с 2015 годом на 22,9 процента.

Наиболее высокий показатель в Чуйской (43,5), Иссык-Кульской (43,4) и Нарынской (29,2) областях. Низкий показатель в Ошской области (22,1) и в Бишкеке (17,6).

Читайте по теме
Кыргызстанки истекают кровью, пока доезжают до роддомов

Низкий показатель в столице объясняется тем, что случаи смерти проживающих и умерших в больницах Бишкека переходят в регионы по прописке женщин.

В структуре причин материнской смертности лидируют экстрагенитальные заболевания (31,9 процента), кровотечения (19,1 процента) и анафилактический шок (17,1 процента).

Показатель младенческой смертности в 2016 году снизился по сравнению с прошлым годом на 7,8 процента. При этом отмечается рост в Нарынской (на 12,8 процента) и Таласской (на 10,5 процента) областях, в остальных регионах снижение показателя.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44808/
просмотров: 368
Версия для печати
Материалы по теме
В 2016 году медиков реже увольняли, но чаще делали выговоры
В коррупции подозревают столичный Департамент здравоохранения
Минздрав Кыргызстана: Причины смерти пациентов с туберкулезом устанавливаются
Участок за 70 миллионов сомов вернули в собственность Минздрава
Глава Минздрава отменил указание, запрещающее врачам общаться с журналистами и пользоваться Интернетом
Запреты для врачей. Президента просят отменить приказы Минздрава
Минздрав КР: Пострадавшие в результате крушения «Боинга-747» нуждаются в покое
Запреты для врачей. Правозащитники готовят иск на Департамент здравоохранения и Минздрав КР
Врачам Бишкека запретили напрямую жаловаться властям
Минздрав Кыргызстана объяснил, почему запретил врачам давать комментарии СМИ
Популярные новости
Крушение &laquo;Боинга-747&raquo;. Нескромные требования пострадавших Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
В&nbsp;США стюардесса спасла жертву торговли людьми с&nbsp;помощью записки в&nbsp;туалете В США стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
Слова Алмазбека Атамбаева о&nbsp;таласцах и&nbsp;нарынчанах смонтировали Слова Алмазбека Атамбаева о таласцах и нарынчанах смонтировали
Бизнес
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
&laquo;Скай Мобайл&raquo; (ТМ&nbsp;Beeline) запустил обновленный официальный сайт «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт