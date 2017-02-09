Цена «стены Трампа» на границе США с Мексикой составит $21,6 миллиарда

Стена на границе с Мексикой, которую президент США Дональд Трамп собирается построить для обеспечения безопасности страны, обойдется в $21,6 миллиарда. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности (МВБ).

По данным агентства, в документе указывается, что это будет целая система стен и заборов. Согласно плану, границу «запечатают» на протяжении почти 2 тысяч километров.

Предполагается, что работы по возведению «стены Трампа» завершатся в конце 2020 года.

Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой, чтобы прекратить приток нелегальных иммигрантов в США и поставить заслон на пути наркомафии.