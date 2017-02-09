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Общество

Квоты в Турцию. Десять кыргызстанцев вернулись без операций

В 2016 году приглашение на лечение в Турцию по квотам получили 50 кыргызстанцев, сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, в том числе 11 пациентов приглашали на пересадку почек, 5 — по нейрохирургии, 4 — по гастроэнтерологии, 2 — по травматологии, 4 — по сердечно-сосудистым заболеваниям, 20 — по ЛОР на кохлеарную имплантацию, 4 — по офтальмологии.

Отказались от приглашения 4 пациента. На сегодня прооперированы 34. в феврале 2017-го планируется операция двум гражданам КР.

Вернулись без проведения операции по разным причинам 10 человек, в том числе нуждающиеся в пересадке почки и печени.

В рамках Соглашения между правительствами Кыргызстана и Турции о сотрудничестве в области здравоохранения ежегодно выделяется 100 квот для бесплатного лечения граждан КР в турецких клиниках.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44801/
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