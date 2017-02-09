В 2016 году медиков реже увольняли, но чаще делали выговоры

За 2016 год уволено 29 руководителей организаций здравоохранения, что на 14 меньше, чем в 2015-м . Такие данные ИА «24.kg» представили в Минздраве.

По данным ведомства, в том числе по собственному желанию уволены 18 человек, за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин — 4, по причине грубых нарушений трудовых обязанностей — 3, в связи со смертью — 3. Еще в одном случае досрочно прекращен трудовой договор.

При этом за год приказами Министерства здравоохранения 83 работникам вынесены дисциплинарные взыскания — всего 95. Для сравнения: в 2015-м 59 работникам вынесли 71 взыскание.

Всего медицинскую помощь населению республики оказывали 13 тысяч 209 врачей и 33 тысячи 444 специалиста со средним медицинским образованием.