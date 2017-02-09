Крушение «Боинга-747». Страховщики выплатят за воздушное судно $38 миллионов

Казахская страховая компания «Евразия» готова выплатить страховку за грузовой «Боинг-747» , потерпевший крушение 16 января в районе аэропорта «Манас». Об этом сообщили на сайте компании.

«Страховщики и лосс-аджастеры принялись считать, сколько придется выплатить всем пострадавшим сторонам. По наихудшему сценарию общая сумма выплат от всех перестраховщиков только по стоимости воздушного судна может составить $38 миллионов. Но это только предварительные цифры», — говорится в сообщении.

Суммы возмещения в любой момент могут вырасти в разы, ведь расследование причин и последствий авиакатастрофы пока не подошло к завершению, и комиссия Международного авиационного комитета не вынесла свой вердикт.

Риски воздушного транспорта были перестрахованы в СК «Евразия», которая уже получила уведомление о страховом случае.

Отмечено, что договор перестрахования предусматривает страхование воздушного судна, гражданско-правовую ответственность владельцев воздушного транспорта и ответственность перед третьими лицами.

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«Если этот инцидент произошел вследствие реализации одного из рисков, предусмотренных договором страхования и предоставления всех необходимых подтверждающих документов страхователем, СК „Евразия“ готова осуществить страховую выплату в самые кратчайшие сроки», — сообщили в компании.

На данный момент идет сбор информации и документов по страховому событию. Вскоре после подсчета точного ущерба «Евразия» заложит резерв для страховой выплаты.