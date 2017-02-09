Крушение «Боинга-747». Страховщики выплатят за воздушное судно $38 миллионов

Казахская страховая компания «Евразия» готова выплатить страховку за грузовой
«Страховщики и
Риски воздушного транспорта были перестрахованы в СК «Евразия», которая уже получила уведомление о страховом случае.
Суммы возмещения в любой момент могут вырасти в разы, ведь расследование причин и последствий авиакатастрофы пока не подошло к завершению, и комиссия Международного авиационного комитета не вынесла свой вердикт.
Отмечено, что договор перестрахования предусматривает страхование воздушного судна,
«Если этот инцидент произошел вследствие реализации одного из рисков, предусмотренных договором страхования и предоставления всех необходимых подтверждающих документов страхователем, СК „Евразия“ готова осуществить страховую выплату в самые кратчайшие сроки», — сообщили в компании.
На данный момент идет сбор информации и документов по страховому событию. Вскоре после подсчета точного ущерба «Евразия» заложит резерв для страховой выплаты.
Напомним, грузовой самолет