Не все новые системы водоснабжения перешли на баланс айыл окмоту

Не все новые системы водоснабжения в селах перешли на баланс местных властей. Об этом на заседании правительства сказал директор департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ Аскарбек Токтошев.
По его словам, этого не произошло в 29 селах из 650, где было восстановлено водоснабжение. Премьер подверг критике местные власти, не спешащие принять водопровод на баланс.
Обеспечение чистой питьевой водой — это работа органов местного самоуправления. Прошу вас назвать конкретные населенные пункты, где местные власти не приняли на свой баланс систему водоснабжения, ведь деньги на строительство идут, а там не могут даже сохранить построенное.Сооронбай Жээнбеков
Также глава кабмина подверг местные власти критике за то, что они не ведут работу по качественному сбору денег за потребляемую воду.
Литр воды в бутылках стоит 15–20 сомов, а тонна питьевой воды — от 5 до 55 сомов. Главное — объяснить это народу. Неужели они не будут платить за воду?Сооронбай Жээнбеков
Как отметил докладчик, из всех областей только в
Докладчик подчеркнул: в селах, где идет реабилитация водопровода, не будет колонок.
«Мы отказались от их установки и проводим воду сразу во дворы», — сказал Аскарбек Токтошев.