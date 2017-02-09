Чистой питьевой воды нет в 390 селах Кыргызстана

Из 1 тысячи 805 сел Кыргызстана жители 390 не имеют доступа к чистой питьевой воде. Об этом на заседании правительства сказал директор департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ Аскарбек Токтошев.

По его словам, в 267 селах водопроводные трубы проложены в 50-60-е годы прошлого века, а в 595 селах — после 1965 года.

На сегодня только 33 процента сел в стране круглосуточно получают воду, 13 процентов получают ее 4–12 часов в день, в 22 процентах населенных пунктов чистой воды нет, в остальные вода поступает менее 4 часов в сутки.

«В 657 селах необходимо полное восстановление водоснабжения, в 595 требуется ремонт системы подачи воды. По нашим расчетам, на это потребуется 26 миллиардов сомов», — сказал Аскарбек Токтошев.