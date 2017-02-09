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Общество

Топ-5 книг кыргызских авторов от депутата Алмамбета Шыкмаматова

ИА «24.kg» продолжает новую рубрику «Топ-5 книг». В ней известные люди республики рассказывают о своих литературных пристрастиях. Сегодня гостем рубрики стал депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов.

По его признанию, он много читал, но в молодости. Сейчас заглядывает в книжки, но не часто. Несмотря на то, что перечитал произведения и русских классиков, и мировых, лучшими для него остаются книги кыргызских авторов.

«Прочитал многих авторов, но все равно в памяти остались и оказали на меня сильные впечатления произведения отечественных писателей. Моей душе кыргыза близки восприятие мира, философия, культура мышления, история, описанные в этих книгах», — говорит депутат.

1Повесть «Первый учитель» Чингиза Айтматова

Фото: MyShared.ru. Обложки различных изданий повести.

«Настоящий шедевр — повесть „Первый учитель“, где Дуйшен, подавив свои чувства, заботится о том, чтобы Алтынай получила образование. Ведь мог бы сам жениться на ней, но думает о ее будущем», — рассказывает депутат.

Повесть онлайн можно почитать здесь.

2Повесть «Белый пароход» Чингиза Айтматова

Фото: blagoroden-don.livejournal.com. Издание повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» (1980) с иллюстрациями Светозара Острова.

Неожиданный вывод сделал нардеп и из повести «Белый пароход» Чингиза Айтматова. «Белый пароход был демократией, а ребенок — мечта народа о ней. Чингиз Айтматов еще тогда сумел увидеть это», — считает народный избранник.

Повесть онлайн можно почитать здесь.

3Повесть «Джамиля» Чингиза Айтматова

Фото: Кадр из фильма «Джамиля» (1968 год). В главной роли — Наталья Аринбасарова.

В повести на очень высокий, планетарный уровень поднято чувство любви, которое понятно любой нации, говорит Алмамбет Шыкмаматов.

Почитать повесть онлайн можно здесь.

4Роман в стихах «Кровавые годы» Аалы Токомбаева

Фото: permyakovr.livejournal.com. Памятник поэту, прозаику, драматургу Аалы Токомбаеву в Бишкеке.

«Восстание 1916 года — это трагедия целого народа. Но даже в такое время кыргызы не переступили через свои традиции, обряды. Несмотря на то, что на их глазах умирали молодые, старые, дети, они держались вместе, и описание этой трагедии меня сильно впечатлило», — рассказал парламентарий.

К сожалению, в электронном виде книги нет.

5Роман «Среди гор» Тугельбая Сыдыкбекова

Фото: Интернет. Народный писатель Кыргызстана Тугельбай Сыдыкбеков

В этом произведении рассказывается о коллективизации в Кыргызстане. Это наша история. При этом правдиво, не сглаживая противоречий, автор рисует сложности, стоявшие на пути коллективизации аила.

Почитать роман онлайн можно здесь.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44754/
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