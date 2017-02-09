Топ-5 книг кыргызских авторов от депутата Алмамбета Шыкмаматова

ИА «24.kg» продолжает новую рубрику «
По его признанию, он много читал, но в молодости. Сейчас заглядывает в книжки, но не часто. Несмотря на то, что перечитал произведения и русских классиков, и мировых, лучшими для него остаются книги кыргызских авторов.
«Прочитал многих авторов, но все равно в памяти остались и оказали на меня сильные впечатления произведения отечественных писателей. Моей душе кыргыза близки восприятие мира, философия, культура мышления, история, описанные в этих книгах», — говорит депутат.
1Повесть «Первый учитель» Чингиза Айтматова
«Настоящий шедевр — повесть „Первый учитель“, где Дуйшен, подавив свои чувства, заботится о том, чтобы Алтынай получила образование. Ведь мог бы сам жениться на ней, но думает о ее будущем», — рассказывает депутат.
Повесть онлайн можно почитать здесь.
Неожиданный вывод сделал нардеп и из повести «Белый пароход» Чингиза Айтматова. «Белый пароход был демократией, а ребенок — мечта народа о ней. Чингиз Айтматов еще тогда сумел увидеть это», — считает народный избранник.
Повесть онлайн можно почитать здесь.
В повести на очень высокий, планетарный уровень поднято чувство любви, которое понятно любой нации, говорит Алмамбет Шыкмаматов.
Почитать повесть онлайн можно здесь.
«Восстание 1916 года — это трагедия целого народа. Но даже в такое время кыргызы не переступили через свои традиции, обряды. Несмотря на то, что на их глазах умирали молодые, старые, дети, они держались вместе, и описание этой трагедии меня сильно впечатлило», — рассказал парламентарий.
К сожалению, в электронном виде книги нет.
В этом произведении рассказывается о коллективизации в Кыргызстане. Это наша история. При этом правдиво, не сглаживая противоречий, автор рисует сложности, стоявшие на пути коллективизации аила.
Почитать роман онлайн можно здесь.