Премьер-министр 6 месяцев не принимает граждан по вопросу выделения участка

«Премьер-министр Кыргызстана 6 месяцев не принимает граждан по вопросу выделения земельного участка, меня не принимает вот уже два месяца», — сообщил на пресс-конференции в ИА «24.kg»координатор Конгресса по правам человека в Центральной Азии Турсунбек Акун.

По его словам, к нему обратились жители Бишкека с просьбой оказать содействие в выделении участка под индивидуальное строительство.

Мы вынуждены провести пресс-конференцию, потому что простые граждане не могут попасть к главе правительства. При этом он не отказывает им в приеме. Турсунбек Акун

Как рассказала участник пресс-конференции , представитель общественного объединения « Интер-Жол» Гульнара Абышкаева, 25 мая 2005 года вышло постановление мэрии Бишкека о выделении 4,6 гектара земли под индивидуальное строительство на территории бывшего совхоза декоративного садоводства по улице Щербакова. Однако вопрос не решается уже 11 лет.

«Тогда в мэрии сказали, что нужно сделать топосъемку, генплан, и под всякими предлогами затягивают решение», — сказала Гульнара Абышкаева.

По ее словам, в их объединении в очереди на получение земли стоят 150 человек, которые не имеют своего жилья.

Я был на приеме у мэра Албека Ибраимова, он сказал, что планирует на этом месте разбить парк и не собирается исполнять решение мэрии от 2005 года, но сказал, что если будет решение премьер-министра, то рассмотрит вопрос. Турсунбек Акун

Как отметил Турсунбек Акун, они завтра намерены провести мирный митинг перед зданием правительства, главной целью которого будет встреча с премьер-министром .

«После публикации в СМИ о предстоящем митинге на меня вышли из аппарата правительства и попросили не проводить его, обещая организовать встречу. Но результата нет. Кроме того, до меня дошла информация, что правоохранительные органы начали угрожать водителям, чтобы те не выходили на митинг, к которому они тоже намеревались присоединиться», — сказал правозащитник.