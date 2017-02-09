Премьер-министр 6 месяцев не принимает граждан по вопросу выделения участка

По его словам, к нему обратились жители Бишкека с просьбой оказать содействие в выделении участка под индивидуальное строительство.
Мы вынуждены провести пресс-конференцию, потому что простые граждане не могут попасть к главе правительства. При этом он не отказывает им в приеме.Турсунбек Акун
Как рассказала участник
«Тогда в мэрии сказали, что нужно сделать топосъемку, генплан, и под всякими предлогами затягивают решение», — сказала Гульнара Абышкаева.
По ее словам, в их объединении в очереди на получение земли стоят 150 человек, которые не имеют своего жилья.
Я был на приеме у мэра Албека Ибраимова, он сказал, что планирует на этом месте разбить парк и не собирается исполнять решение мэрии от 2005 года, но сказал, что если будет решение премьер-министра, то рассмотрит вопрос.Турсунбек Акун
Как отметил Турсунбек Акун, они завтра намерены провести мирный митинг перед зданием правительства, главной целью которого будет встреча с
«После публикации в СМИ о предстоящем митинге на меня вышли из аппарата правительства и попросили не проводить его, обещая организовать встречу. Но результата нет. Кроме того, до меня дошла информация, что правоохранительные органы начали угрожать водителям, чтобы те не выходили на митинг, к которому они тоже намеревались присоединиться», — сказал правозащитник.