В Бишкеке пройдут игры Школьной лиги КВН





10 февраля пройдут четвертьфинальные игры Школьной лиги КВН Кыргызстана.

За выход в полуфинал поборются 10 команд: школ № 61, 24, 31, 35, 6, 9, частной школы «Илим» и «АУЦА», сборные школ Бишкека «Неопры» и города Кара-Балты .

Команды будут соревноваться в двух конкурсах — фристайле и музыкальном биатлоне.

«Нам очень приятно, что наш клуб, наших школьников и студентов в нелегкие для страны экономические времена поддержал „Росинбанк“, ставший официальным банком КВН Кыргызстана. Думаю, благодаря их поддержке мы сможем достичь больших успехов!» — заявил президент и ведущий клуба Евгений Акопян.

Практика показывает, что из наших школьников выходят отличные актеры кино, сценаристы, ведущие. КВН является кузницей кадров на телевидении. Те, кто играет в КВН, легко поступают в вузы, становятся успешными людьми. Евгений Акопян

Игры состоятся в РДЮЦ «Сейтек», начало в 14.30 и 16.30.