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Общество

Блокировкой «групп смерти» займутся студенты-волонтеры

В целях блокировки так называемых групп смерти созданы студенческие отряды волонтеров, написал пользователь Facebook Тимур Ташкулов.

«Необходимо объединить усилия всех волонтеров, блогеров и неравнодушных интернет-пользователей. Далее следуем по простой схеме:

— находим эти группы в соцсетях, допустим, „ВКонтакте“, Instagram;

— копируем ссылку на группу, связываемся с администрацией;

— пишем им, что обнаружены вредоносные группы, которые распространяют очень опасные игры для детей, скидываем ссылки;

— администрации сетей реагируют и закрывают эти группы», — разъяснил он и добавил, что не следует паниковать и бесконечно повторять, как это ужасно.

Да, это ужасно, опасно, но не нужно сеять панику. На днях один ребенок, который был замечен в этой игре, сказал: «Я играю с китами, потому что родители не играют с нами». Подумайте над этим!

Тимур Ташкулов

Отметим, Генпрокуратура КР накануне, 7 февраля, внесла в Октябрьский районный суд столицы исковое заявление о признании информации, размещенной на отдельных интернет-ресурсах, противоправной и запрещенной к распространению на территории КР. Поставлен вопрос об ограничении доступа путем блокировки. Список этих ресурсов в ГП назвать отказались.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44683/
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