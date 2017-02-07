Жители 12 микрорайона просят президента помочь сохранить участок возле детсада

Жители 12-го микрорайона просят президента Алмазбека Атамбаева сохранить участок возле детского сада. Об этом на пресс-конференции сказала председатель ЖЭК «Аврора» Венера Хегай.

По ее словам, в 2005 году она начала оформлять придомовой земельный участок возле дома № 46, сдала все необходимые документы в Бишкекглавархитектуру и заплатила 22 тысячи сомов.

Мне сказали, что документы по придомовому земельному участку я получу через 10 дней. В итоге я не получила ни документов, ни денег, а в 2007 году этот участок (12 соток) мэрия продала через аукцион. Венера Хегай

Как она рассказала, с 2008 года начала судиться, чтобы вернуть участок. Дошла до Верховного суда, он спустил рассмотрение вопроса в Бишкекский межрайонный суд, но из-за того, что нарушила сроки обращения, ей отказали в удовлетворении иска.

«Сейчас застройщик Асия Тентишева хочет построить на этом участке 9-этажный дом с подземной парковой, но рядом с будущей стройкой детский сад. Буквально на расстоянии не более 5 метров , представляете, как это отразится на работе сада, к тому же высотный дом может загородить поступление света в детское учреждение», — сказала Венера Хегай.

От имени жильцов дома глава ЖЭК обратилась президенту КР с просьбой разобраться в данной ситуации и помочь им.