Жители 12 микрорайона просят президента помочь сохранить участок возле детсада

Жители
По ее словам, в 2005 году она начала оформлять придомовой земельный участок возле дома № 46, сдала все необходимые документы в Бишкекглавархитектуру и заплатила 22 тысячи сомов.
Мне сказали, что документы по придомовому земельному участку я получу через 10 дней. В итоге я не получила ни документов, ни денег, а в 2007 году этот участок (12 соток) мэрия продала через аукцион.Венера Хегай
Как она рассказала, с 2008 года начала судиться, чтобы вернуть участок. Дошла до Верховного суда, он спустил рассмотрение вопроса в Бишкекский межрайонный суд, но
«Сейчас застройщик Асия Тентишева хочет построить на этом участке
От имени жильцов дома глава ЖЭК обратилась президенту КР с просьбой разобраться в данной ситуации и помочь им.