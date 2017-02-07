В Алматы начнутся рейды по автомобилям из Кыргызстана

В Алматы (Казахстан) планируют провести рейды по автомобилям с кыргызскими госномерами. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент государственных доходов по южной столице РК.

Как отмечается, связано это с увеличившимся в Алматы числом автомобилей, зарегистрированных в Кыргызстане. «Планируется проводить рейды по выявлению фактов управления гражданами Казахстана транспортными средствами, зарегистрированными в КР, для постановки их на склады временного хранения и привлечения граждан к административной ответственности», — сообщили в ДГД Алматы.

Как пояснили в ведомстве, со дня вступления в законную силу решения суда или таможенного органа о привлечении к административной или уголовной ответственности водителей, управлявших машинами с кыргызскими номерами, данные авто подлежат таможенному декларированию с уплатой пошлин.

При этом задержанные автомобили не будут выдаваться их владельцам до таможенного декларирования и уплаты пошлин.

Ранее задержали 306 автомашин с кыргызскими госномерами. При этом 44 автомобиля, размещенных на складах временного хранения, не востребовали, семь конфисковали.

Департамент государственных доходов по Алматы пояснил, что на территории Казахстана передача во временное пользование автомобилей, зарегистрированных за гражданами Кыргызстана, невозможна.

«То есть ездить по доверенности физическим лицам, постоянно проживающим на территории ЕАЭС, на этих транспортных средствах запрещается», — резюмировали в ведомстве.