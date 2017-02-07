Генпрокуратура проверяет интернет-ресурсы в Кыргызстане

В Кыргызстане началась проверка интернет-ресурсов , доступных пользователям. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, проверка организована с целью оградить несовершеннолетних от вредного воздействия отдельных интернет-изданий .

Так, под эгидой прокуратуры Бишкека создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Государственного комитета информационных технологий и связи, ГУВД, управления образования мэрии, а также представители некоммерческих организаций.

Установлены отдельные ссылки, которые содержат информацию, способную причинить духовному, нравственному и психическому здоровью несовершеннолетних непоправимый вред.