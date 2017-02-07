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Общество

Единую систему обеспечения информационной безопасности создадут в ОДКБ

Фото: РИА Новости. Михаил Климентьев. Сессия ОДКБ. Архивное фото

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создадут единую систему обеспечения информационной безопасности. Об этом сообщил сайт организации.

Отмечается, что проект соглашения уже одобрил постоянный совет ОДКБ. Соглашение направили на внутригосударственное согласование.

Документ рассмотрели на заседании постоянного совета ОДКБ. Участники заседания рассмотрели и проект дорожной карты по условиям использования потенциала ОДКБ в интересах миротворческой деятельности ООН на период с 2017 по 2020 год.

Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В обязанности постоянного совета ОДКБ входит координация стран в реализации решений, принимаемых органами организации. В совет входят полномочные представители стран ОДКБ. В 2017 году в совете председательствует посол Беларуси в России Игорь Петришенко.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44615/
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