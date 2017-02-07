Нетерпимость, исламофобия и пропаганда увеличиваются в СМИ и Кыргызстана

В СМИ и Интернете Кыргызстана нетерпимость приобретает устойчивые формы, а исламофобия и пропаганда увеличиваются. Об этом говорится в ежегодном исследовании Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА об уровне языка вражды в 2016 году.

Предварительные результаты исследования указывают на тенденции использования лексики ненависти, распространения пропаганды в медиасфере Кыргызстана.

Исламофобию в кыргызстанском медиаполе зафиксировали в различных текстах, цитатах, постах, репортажах, выступлениях спикеров и респондентов, визуальном контенте. Чаще всего антиисламская риторика выражалась в виде негуманных метафор и демонизации образа мусульман как в кыргызскоязычных, так и в русскоязычных медиа.

В период медиа-мониторинга эксперты обнаружили более 470 различных статей, постов и иллюстраций, содержащих антиисламскую риторику в разных медиа. Больше всего обнаружено ее в газетах. На втором месте онлайн-издания , где традиционно фиксируется большое количество форм трансляционного языка вражды из-за републикаций материалов с негативнооценочным содержанием. Чуть меньше антимусульманской риторики зафиксировали в социальных сетях, а менее всего — на телевидении (5 процентов).

«В кыргызстанском публичном пространстве на уровень исламофобии сильно влияет понимание данного вопроса авторами, журналистами, спикерами и другими создателями контента, которые вкладывают в массовое сознание свои стереотипы или пропаганду. В проанализированных материалах обнаружены ряд негативных мнений, высказываний, неадекватные сравнения ислама с радикальными течениями наряду с завуалированной пропагандой и цитаты, рисующие образ жизни, одежду, нормы поведения в исламе», — говорится в докладе.

Также усилились роль Интернета в распространении исламофобии и ее косвенное влияние на радикализацию пользователей. По сравнению с 2014 годом динамика увеличилась более чем в три раза.