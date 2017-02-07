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Общество

Для помощи детям-аутистам собрали средства на благотворительном фестивале

Во время фестиваля «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего отдыха» собрали средства для Общественного объединения родителей детей-аутистов в Кыргызстане «Рука в руке». Об этом сообщила Торгово-промышленная палата КР.

В минувшие выходные на горнолыжной базе «Тогуз Булак» прошел очередной фестиваль «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего отдыха». Средства от продажи билетов на него традиционно перечисляют в один из благотворительных фондов.

В 2017 году собранные 232 тысячи сомов передадут объединению «Рука в руке».

Главной целью мероприятия было продвижение Кыргызстана как страны активного зимнего отдыха и одновременно оказание помощи уязвимым слоям населения. По словам специалиста по связям с общественностью фонда «Рука в руке» Чолпон Узакбаевой, собранные деньги пойдут на оснащение нового развивающего центра для детей-аутистов.

Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44608/
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