Для помощи детям-аутистам собрали средства на благотворительном фестивале

Во время фестиваля «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего отдыха» собрали средства для Общественного объединения родителей
В минувшие выходные на горнолыжной базе «Тогуз Булак» прошел очередной фестиваль «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего отдыха». Средства от продажи билетов на него традиционно перечисляют в один из благотворительных фондов.
В 2017 году собранные 232 тысячи сомов передадут объединению «Рука в руке».
Главной целью мероприятия было продвижение Кыргызстана как страны активного зимнего отдыха и одновременно оказание помощи уязвимым слоям населения. По словам специалиста по связям с общественностью фонда «Рука в руке» Чолпон Узакбаевой, собранные деньги пойдут на оснащение нового развивающего центра для