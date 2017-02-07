Для помощи детям-аутистам собрали средства на благотворительном фестивале

Во время фестиваля «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего отдыха» собрали средства для Общественного объединения родителей детей-аутистов в Кыргызстане «Рука в руке». Об этом сообщила Торгово-промышленная палата КР.

В минувшие выходные на горнолыжной базе «Тогуз Булак» прошел очередной фестиваль «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего отдыха». Средства от продажи билетов на него традиционно перечисляют в один из благотворительных фондов.

В 2017 году собранные 232 тысячи сомов передадут объединению «Рука в руке».