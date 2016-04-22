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Общество

Американка объехала все страны мира и рассказала об этом в Instagram

27-летняя американка Кассандра-Де Пекол поставила рекорд и попала в книгу Гиннеса как путешественница, посетившая все 196 стран мира в кратчайшие сроки. На это ей понадобилось полтора года.

Предыдущий рекордсмен, американский профессор Лю, сделал это за три года, три месяца и шесть дней.

О рекордном путешествии Кассандра рассказала в Instagram. Сейчас у нее более 287 тысяч подписчиков. Она документально засвидетельствовала посещение 196 стран.

В январе девушка пыталась перейти границу Омана и Йемена, но пограничники пояснили, что путешественница может остаться в стране надолго из-за указа президента США, касающегося беженцев. Чтобы покинуть Йемен, Кассандре бы пришлось проехать через всю страну и получить разрешение от посольства США. Но путешественница не сдалась. Спустя несколько дней она надела хиджаб и побывала в йеменской деревне около границы, а затем покинула страну.

В путешествии ее несколько раз задерживали в разных странах, посчитав, что она журналист, шпионка или контрабандистка. В Северной Корее солдат пригрозил ее «уничтожить». Чтобы попасть в эту страну, Кассандре пришлось заплатить $1 тысячу за визу и затем присоединиться к группе китайских туристов.

Цель экспедиции Кассандры — пропаганда экологического благополучия и мира. Она рассказала, что знала о риске, который ожидал ее в путешествии, но считает, что «это того стоит».
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44605/
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