Американка объехала все страны мира и рассказала об этом в Instagram

Предыдущий рекордсмен, американский профессор Лю, сделал это за три года, три месяца и шесть дней.
О рекордном путешествии Кассандра рассказала в Instagram. Сейчас у нее более 287 тысяч подписчиков. Она документально засвидетельствовала посещение 196 стран.
В январе девушка пыталась перейти границу Омана и Йемена, но пограничники пояснили, что путешественница может остаться в стране надолго
В путешествии ее несколько раз задерживали в разных странах, посчитав, что она журналист, шпионка или контрабандистка. В Северной Корее солдат пригрозил ее «уничтожить». Чтобы попасть в эту страну, Кассандре пришлось заплатить $1 тысячу за визу и затем присоединиться к группе китайских туристов.
Цель экспедиции Кассандры — пропаганда экологического благополучия и мира. Она рассказала, что знала о риске, который ожидал ее в путешествии, но считает, что «это того стоит».