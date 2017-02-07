08:30
+1
USD 69.43
EUR 74.11
RUB 1.17
Общество

Около тысячи цветов понадобилось мэрии Бишкека

Мэрии Бишкека на 2017 год понадобилось около тысячи цветов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Так, мэрии необходимы 60 цветочных композиций. В готовом виде они должны состоять из 25 свежесрезанных голландских роз одного вида или быть сборными из гвоздик, гербер, лилий, тюльпанов, хризантем, орхидей, фрезий и прочих цветов.

Кроме того, закупается 50 празднично оформленных букетов из не менее 15 цветов (розы голландские, хризантемы, герберы, листья зелени и т. д.).

На приобретение цветов, букетов и композиций выделили 700 тысяч сомов.

Помимо этого, муниципалитет купит 500 штучных роз (белые, красные) и 200 гвоздик не менее 90 сантиметров в прозрачной пленке, перевязанных тканевой лентой (цвет по согласованию).

В стоимость цветочной композиции должны входить услуги доставки, а также предусмотрена доставка во внерабочее время, выходные или праздничные дни.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44600/
просмотров: 508
Версия для печати
Материалы по теме
Крушение «Боинга-747». Пострадало 165 деревьев, ущерб подсчитывается
Ни одно ведомство не берет на себя ответственность за покрашенные елки у «Ата-Бейита»
Срубать зараженные дубы в Бишкеке не будут
В Бишкеке вредителем поражено 90 процентов дубов
Александр Кацев: Аллею Раппопорта вырубили потому, что пытаются вымыть из истории след, который оставили многие народы
Столичный «Зеленстрой» продает дрова, отказывая в помощи малообеспеченным
По факту вандализма у памятника Курманджан датке привлечены две цыганки
Премьер-министр озадачил местные органы власти необходимостью озеленения
Популярные новости
Крушение &laquo;Боинга-747&raquo;. Нескромные требования пострадавших Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
В&nbsp;США стюардесса спасла жертву торговли людьми с&nbsp;помощью записки в&nbsp;туалете В США стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
Послы Украины и&nbsp;России не&nbsp;поделили кыргызских журналистов Послы Украины и России не поделили кыргызских журналистов
Бизнес
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности