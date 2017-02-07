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Общество

В Бишкекском колледже архитекторов восстановили мемориальную доску

Фото: ИА «24.kg». Почетный караул в честь торжества по поводу открытия мемориальной доски на здании колледжа

В Бишкекском колледже архитектуры и менеджмента в строительстве восстановили мемориальную доску в честь выпускников и преподавателей, которые в начале Великой Отечественной войны всем составом ушли на фронт.

Сегодня утром возле колледжа людно. Торжественный караул и студенты, одетые в военную форму времен ВОВ. Чиновники с серьезными лицами, снующие журналисты, пожилые люди с гвоздиками в руках, члены военно-спортивного клуба, педагоги.

Потеряли, потом нашли

Директор колледжа Максат Дюшебаев коротко рассказал историю учебного заведения, одного из старейших в стране: «В 2017-м ему исполняется 87 лет. А близость к железной дороге и техническая направленность определили его особую роль в военное лихолетье.

В 1941 году Одесскую военную школу эвакуировали в Кыргызстан, и на базе училища была организована 24-я школа военных пилотов, которых готовили для фронта. Здесь же располагался и военный госпиталь.

В 1981 году на фасаде здания установили мемориальную доску в память об ушедших на фронт выпускниках. Однако лет 15 назад умудрились ее потерять. Недавно историческую реликвию нашли и решили прикрепить на прежнее место. Но сделать это решили в торжественной обстановке».

Забытые герои?

Всего же, по словам главы учебного заведения, из его стен вышли 6 (!) Героев Советского Союза. Их портреты студенты, одетые в военную форму, держат в руках.

А вот точных данных о Великой Отечественной войне знают мало. Из опрошенных студентов никто не смог ответить, сколько кыргызстанцев ушли на фронт, сколько удостоились самого высокого звания — Героя Советского Союза. А юные воспитанники из военно-спортивного клуба «Ратник» даже не знали, что во время исполнения гимна правую руку нужно прикладывать к сердцу.

Однако свое представление о войне дети хорошо выразили в рисунках.

В фойе второго этажа здания колледжа организовали выставку детских рисунков о Великой Отечественной войне. Юные художники живо и ярко изобразили эпизоды сражений, битв.

Подготовка к открытию мемориальной доски, торжественная атмосфера, рассказы ветеранов и педагогов, военный салют в честь этого события — так и сохраняется в сердцах молодых память о великой трагедии в истории народа и Великой Победе, которую он одержал над фашизмом.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44591/
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