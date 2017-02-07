Россия не намерена платить за международный аудит Верхненарынского каскада

П АО «РусГидро» не намерено платить за международный аудит Верхненарынского каскада ГЭС. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сообщил депутат Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, кыргызская сторона неоднократно призывала российскую компанию провести международный аудит в части возврата средств за строительство каскада. Речь о $37 миллионах.

«Отбор международного аудитора — проблема Кыргызстана, так как в наших интересах провести проверку. Россия не хочет за это платить. Однако комиссия не обсуждала, сколько средств потребуется», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Аудит международной компании будет стоить 1,5–2 миллиона долларов.

Депутат Айнуру Алтыбаева отметила, что это очень большие деньги для республики. Более того, российская сторона должна признать результаты аудита.