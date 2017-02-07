08:30
+1
USD 69.43
EUR 74.11
RUB 1.17
Общество

Минздрав Кыргызстана: Причины смерти пациентов с туберкулезом устанавливаются

Расследование причин смерти пациентов с туберкулезом продолжается, сообщил Минздрав Кыргызстана.

Ранее гражданские активисты заявили, что смерть двух человек связана с противотуберкулезным препаратом ФС-1.

Однако в Национальном центре фтизиатрии мнение главы ассоциации «Партнерская сеть» А.Султангазиева о том, что «комиссия из специалистов фармакологии и Департамента лекарственного обеспечения подтвердила смерть двух человек в результате приема „противотуберкулезного“ препарата ФС-1», назвали поспешным.

По факту случившихся двух смертей пациентов с диагнозом «туберкулез» в Минздраве КР ранее создали две комиссии — из фармакологов и клиницистов, которым поручили исследовать причину смерти пациентов.

В справке фармакологической комиссии, на которую ссылаются гражданские активисты, дословно говорится лишь о предположении медиков о влиянии ФС-1 на смертельный исход болезни.

«Расследование причин смерти пациентов с туберкулезом продолжается, и пока рано делать какие-либо окончательные выводы и тем более громкие заявления, которые построены лишь на домыслах и предположениях», — подчеркивают в Минздраве.

Национальный центр фтизиатрии представил свою информацию. Врачи отмечают, что умершие принимали плацебо, а не испытуемый препарат.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44571/
просмотров: 651
Версия для печати
Материалы по теме
Участок за 70 миллионов сомов вернули в собственность Минздрава
Глава Минздрава отменил указание, запрещающее врачам общаться с журналистами и пользоваться Интернетом
Запреты для врачей. Президента просят отменить приказы Минздрава
Минздрав КР: Пострадавшие в результате крушения «Боинга-747» нуждаются в покое
Запреты для врачей. Правозащитники готовят иск на Департамент здравоохранения и Минздрав КР
Врачам Бишкека запретили напрямую жаловаться властям
Минздрав Кыргызстана объяснил, почему запретил врачам давать комментарии СМИ
Врачам в Кыргызстане запретили давать комментарии прессе и пользоваться Интернетом
Крушение «Боинга-747». В дачном поселке работает мобильная клиника
Минздрав КР: Берегите глаза от бенгальских огней
Популярные новости
Крушение &laquo;Боинга-747&raquo;. Нескромные требования пострадавших Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
В&nbsp;США стюардесса спасла жертву торговли людьми с&nbsp;помощью записки в&nbsp;туалете В США стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
Послы Украины и&nbsp;России не&nbsp;поделили кыргызских журналистов Послы Украины и России не поделили кыргызских журналистов
Бизнес
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности