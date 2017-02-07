Минздрав Кыргызстана: Причины смерти пациентов с туберкулезом устанавливаются

Расследование причин смерти пациентов с туберкулезом продолжается, сообщил Минздрав Кыргызстана.

Ранее гражданские активисты заявили, что смерть двух человек связана с противотуберкулезным препаратом ФС-1 .

Однако в Национальном центре фтизиатрии мнение главы ассоциации «Партнерская сеть» А.Султангазиева о том, что «комиссия из специалистов фармакологии и Департамента лекарственного обеспечения подтвердила смерть двух человек в результате приема „противотуберкулезного“ препарата ФС-1 », назвали поспешным.

По факту случившихся двух смертей пациентов с диагнозом «туберкулез» в Минздраве КР ранее создали две комиссии — из фармакологов и клиницистов, которым поручили исследовать причину смерти пациентов.

В справке фармакологической комиссии, на которую ссылаются гражданские активисты, дословно говорится лишь о предположении медиков о влиянии ФС-1 на смертельный исход болезни.

«Расследование причин смерти пациентов с туберкулезом продолжается, и пока рано делать какие-либо окончательные выводы и тем более громкие заявления, которые построены лишь на домыслах и предположениях», — подчеркивают в Минздраве.

Национальный центр фтизиатрии представил свою информацию. Врачи отмечают, что умершие принимали плацебо, а не испытуемый препарат.