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Общество

В США стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете

Фото: SHELIA FEDRICK. Благодаря бдительности Шелии Федрик девочку удалось спасти.

В США стюардесса авиакомпании Alaska Airlines спасла девочку от торговца людьми благодаря записке, оставленной в туалете самолета. Об этом сообщила ВВС.

Шелиа Федрик рассказала журналистам, что забеспокоилась сразу, как увидела в самолете растрепанного подростка рядом с хорошо одетым мужчиной. Девочка выглядела так, будто она «прошла через кромешный ад», а мужчина не позволил поговорить с ней, рассказала стюардесса.

Тогда Федрик незаметно подала знак, чтобы девочка шла в туалет, где ее ждала записка на зеркале. На этой же записке девочка написала, что ей нужна помощь.

Оказалось, подросток стал жертвой торговцев людьми. Федрик сообщила о произошедшем пилоту, и он смог заранее предупредить полицию.

Информацию об инциденте, произошедшем в 2011 году на рейсе компании Alaska Airlines, обнародовали только на этой неделе, когда благотворительная организация Airline Ambassadors начала кампанию по обучению членов экипажа борьбе с торговлей людьми.

На ее сайте говорится, что жертвы могут казаться испуганными рядом с людьми в униформе, не знать конечной цели путешествия. Они могут отвечать заготовленными фразами и быть одетыми неподобающе для места прибытия.

Злоумышленники могут пытаться отвечать на вопросы вместо жертв и не знать их личных данных.

Сейчас спасенная девочка учится в колледже и по-прежнему поддерживает связь со стюардессой.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44568/
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