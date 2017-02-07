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Общество

В Кыргызстане за мат и распитие алкоголя взыскано штрафов на 9,5 миллиона сомов

В Кыргызстане за нецензурную брань и распитие алкоголя в общественных местах взыскали штрафы на 9,5 миллиона сомов. Об этом сообщило МВД.

Напомним, в КР действует закон об увеличении штрафов за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

Из памятки ОВД:

  • Распространенной формой мелкого хулиганства является нецензурная брань. Сквернословие создает почву для возникновения драк и других антиобщественных проявлений.
  • Ругательства в общественном месте также относятся к мелкому хулиганству. Нередко мелкое хулиганство совершается в форме оскорбительного приставания к гражданам. Под этим подразумевается навязчивое поведение, сопряженное с совершением действий, унижающих честь и достоинство граждан.

С января по ноябрь 2016 года сотрудники милиции выявили около 15 тысяч административных правонарушений по указанным статьям, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Взысканы штрафы на сумму более 9 миллионов 460 тысяч сомов.

Алмазбек Атамбаев ранее подписал поправки в Кодекс об административной ответственности.

Вступившие в силу изменения:

Глава 28 Кодекса об административной ответственности. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

  • Статья 364. Мелкое хулиганство.
  • Статья 365. Распитие спиртных напитков на производстве.
  • Статья 366. Употребление наркотических средств или психотропных веществ, распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство.
  • Статья 367. Вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44566/
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