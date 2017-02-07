В Кыргызстане за мат и распитие алкоголя взыскано штрафов на 9,5 миллиона сомов

В Кыргызстане за нецензурную брань и распитие алкоголя в общественных местах взыскали штрафы на 9,5 миллиона сомов. Об этом сообщило МВД.
Напомним, в КР действует закон об увеличении штрафов за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.
Из памятки ОВД:
С января по ноябрь 2016 года сотрудники милиции выявили около 15 тысяч административных правонарушений по указанным статьям, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Взысканы штрафы на сумму более 9 миллионов 460 тысяч сомов.
Алмазбек Атамбаев ранее подписал поправки в Кодекс об административной ответственности.
Вступившие в силу изменения:
Глава 28 Кодекса об административной ответственности. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.