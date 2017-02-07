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Общество

Нашлись родители девочки, возвращенной из РФ в Кыргызстан

Девочку, возвращенную из РФ в Кыргызстан, обучают швейному делу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Ошской области.

Напомним, в декабре 2016 года российские СМИ сообщили, что в Свердловской области в Центре для несовершеннолетних оказалась Дильноза. Она плохо говорила по-русски и не смогла рассказать, где ее родители. У нее не было никаких документов, удостоверяющих личность.

В центре Дильноза находилась почти год, пока полицейские не помогли ей вернуться в семью.

Как выяснилось, на территории Российской Федерации она и ее мама пребывали нелегально. Мать депортировали. Почему девочка оказалась в чужой стране одна, еще предстоит выяснить.

В УВД Ошской области сообщили, что Дильноза учится и обучается швейному делу.

Сейчас сотрудники милиции помогают ей собрать необходимые документы для получения паспорта.

Милиция установила, что Дильноза родилась в Узбекистане 27 октября 1997 года. Сейчас она живет вместе с родителями в Кара-Суйском районе.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44562/
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