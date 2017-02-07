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Общество

Еще 43 тысячи кыргызстанцев выведут из черного списка России

В течение 2017 года планируется вывести из черного списка еще 43 тысячи кыргызстанцев, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщил председатель Государственной службы миграции Медетбек Айдаралиев на встрече с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым.

На сегодня в черном списке находится 110 тысяч кыргызстанцев.

Отмечается, что сейчас одной из главных проблем соотечественников, работающих за рубежом, является отсутствие информации о правах трудовых мигрантов и миграционном законодательстве.

Для решения проблемы Государственная служба миграции разрабатывает специальный справочник. В нем будут ответы на самые распространенные вопросы о работе в России и Казахстане.

На сегодня в России находятся более 600 тысяч трудовых мигрантов из Кыргызстана, в Казахстане — более 110 тысяч.

До 10 марта в аэропортах «Манас» и «Ош», на железнодорожных и автовокзалах страны установят терминалы «Информационный киоск по вопросам миграции».

Там выезжающие за рубеж граждане смогут получить всю необходимую информацию. В том числе о законодательной базе, регулирующей внутреннюю и внешнюю миграцию и положение трудовых мигрантов в рамках членства страны в ЕАЭС.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44557/
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