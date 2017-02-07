Экстремистские сайты запретили в Кыргызстане

В 2016 году в Кыргызстане суды запретили и ограничили доступ к 86 веб-сайтам , пропагандирующим идеи экстремизма и терроризма. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры республики.

Органы прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии экстремистской и террористической деятельности, а также межнациональной розни провели в 2016 году 203 проверки. По их результатам внесено 178 представлений, 76 предписаний об устранении нарушений нормативного правового акта.

Генпрокуратурой совместно с МВД и ГКНБ внесено в суд 13 заявлений о блокировании веб-сайтов, распространяющих информацию экстремистского характера.

Внесено предостережение о недопустимости нарушений закона 63 должностным лицам, вынесено шесть постановлений о возбуждении дисциплинарного производства. По актам прокурорского реагирования привлечено к дисциплинарной ответственности 219 должностных лиц.

Меры по исполнению решения суда о запрете работы сайтов возложены на ГКНБ, МВД и Государственный комитет информационных технологий и связи, говорится в сообщении.