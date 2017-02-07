Экстремистские сайты запретили в Кыргызстане

В 2016 году в Кыргызстане суды запретили и ограничили доступ к 86
Органы прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии экстремистской и террористической деятельности, а также межнациональной розни провели в 2016 году 203 проверки. По их результатам внесено 178 представлений, 76 предписаний об устранении нарушений нормативного правового акта.
Генпрокуратурой совместно с МВД и ГКНБ внесено в суд 13 заявлений о блокировании веб-сайтов, распространяющих информацию экстремистского характера.
Меры по исполнению решения суда о запрете работы сайтов возложены на ГКНБ, МВД и Государственный комитет информационных технологий и связи, говорится в сообщении.