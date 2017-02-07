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Общество

Главу ИГ удалось выследить и заблокировать, заявил премьер-министр Ирака

Фото: AP Photo/ Militant video, File. Лидер террористической группировки Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади. Архивное фото

Местонахождение главаря террористической группировки ИГ («Исламское государство») Абу Бакра аль-Багдади установлено. Об этом заявил телеканалу France24 премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

«Он находится в изоляции, его перемещения ограничены», — сообщил глава иракского правительства. Других деталей беседы с премьер-министром не приводится.

В середине декабря командующий силами специального назначения Ирака Фадиль Барвари заявлял, что аль-Багдади скрывается в подземном бункере в Мосуле.

Ранее госдеп США увеличил награду за информацию об аль-Багдади до 25 миллионов долларов.

Аль-Багдади (настоящее имя Авад Ибрагим аль-Бадри) впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосуле провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44544/
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