Главу ИГ удалось выследить и заблокировать, заявил премьер-министр Ирака

Местонахождение главаря террористической группировки ИГ («Исламское государство») Абу Бакра аль-Багдади установлено. Об этом заявил телеканалу France24 премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади .

«Он находится в изоляции, его перемещения ограничены», — сообщил глава иракского правительства. Других деталей беседы с премьер-министром не приводится.

В середине декабря командующий силами специального назначения Ирака Фадиль Барвари заявлял, что аль-Багдади скрывается в подземном бункере в Мосуле.

Ранее госдеп США увеличил награду за информацию об аль-Багдади до 25 миллионов долларов.