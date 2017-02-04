18:34
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Общество

На пост главы села Базар-Коргон претендует гражданин с непогашенной судимостью

На пост главы Базар-Коргонского айыл окмоту одноименного района претендует гражданин с непогашенной судимостью. Об этом сообщили журналистам в правозащитной организации «Адилет Юг».

Отмечается, что на этот пост выдвинут Абдыкадыр Жолчиев. Правозащитники утверждают, что в 2003 году Базар-Коргонский райсуд признал его виновным в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и в подделке документов. Мужчину осудили на пять лет лишения свободы.

В том же году Абдыкадыра Жолчиева освободили по амнистии. При этом в организации «Адилет Юг» утверждают, что в определении суда ничего не сказано о том, что он был оправдан.

Правозащитники направили обращение в Центризбирком республики для принятия соответствующих мер. Дело в том, что по закону о местном самоуправлении главой айыл окмоту не может быть гражданин, имеющий за совершение преступления судимость, которая не снята или не погашена в установленном законодательством порядке.

Выборы главы Базар-Коргона назначены на 8 февраля. На должность претендуют два кандидата.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44524/
просмотров: 20
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане наказали около 30 руководителей подразделений МВД
В Джалал-Абадской области уволили директора школы, где мерзли дети
Кыргызстан занял 87-е место в рейтинге стран, благоприятных для привлечения специалистов
Таалайбек Джумадылов готов доказать несостоятельность главы ГРС Тайырбека Сарпашева
В парламенте выясняют, как бухгалтер КНУ, находясь под домашним арестом, занимала свою должность
В скандальной Джалал-Абадской ТИК новый председатель
Состав НАН КР омолаживают. Назначают 55-65-летних
Конкурс на вакантные места в Верховном суде завершился
За неисполнение плана по доходной части бюджета глава Таможенной службы получил выговор
Коллектив спортшколы выступил против директора
Популярные новости
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
Крушение &laquo;Боинга-747&raquo;. Нескромные требования пострадавших Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших
Секреты борта &#8470;&nbsp;1. Чем кормят президентов Секреты борта № 1. Чем кормят президентов
Послы Украины и&nbsp;России не&nbsp;поделили кыргызских журналистов Послы Украины и России не поделили кыргызских журналистов
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе