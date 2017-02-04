Турсунбек Акун требует от премьер-министра выполнения обязательств

Глава Комитета по правам человека по Центральной Азии Турсунбек Акун требует от
По его словам, это касается, в частности, выделения для граждан земельных участков в окрестностях Бишкека. «В Бишкеке есть
Кроме того, президент поручил главе кабинета министров рассмотреть вопрос приобретения около ста грузовых автомобилей для грузоперевозчиков, курсирующих по маршруту Бишкек — Торугарт. И этот вопрос премьером не решается», — сказал правозащитник.
Он отметил, что его требования не носят политического характера, это исключительно хозяйственные вопросы.
Наши вопросы лично к премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову, а не к правительству. Для их решения я намерен выйти на митинг у Дома правительства.Турсунбек Акун.