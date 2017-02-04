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Общество

Турсунбек Акун требует от премьер-министра выполнения обязательств

Глава Комитета по правам человека по Центральной Азии Турсунбек Акун требует от премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова решения нескольких вопросов, которые находятся в его компетенции. Об этом ИА «24.kg» сообщил сам правозащитник.

По его словам, это касается, в частности, выделения для граждан земельных участков в окрестностях Бишкека. «В Бишкеке есть 5 гектаров земли под индивидуальное строительство. Когда я обратился в мэрию, там сказали, что вопрос трансформации земель решает премьер-министр, а тот не делает этого долгое время», — сказал Турсунбек Акун.

Кроме того, президент поручил главе кабинета министров рассмотреть вопрос приобретения около ста грузовых автомобилей для грузоперевозчиков, курсирующих по маршруту Бишкек — Торугарт. И этот вопрос премьером не решается», — сказал правозащитник.

Он отметил, что его требования не носят политического характера, это исключительно хозяйственные вопросы.

«Наши вопросы лично к премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову, а не к правительству», — сказал Турсунбек Акун и добавил, что для их решения он намерен выйти на митинг у Дома правительства.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44521/
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