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Общество

В Департаменте охоты выясняют, где издевались над волком

В департаменте охраны и использования природных ресурсов Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства выясняют, где издевались над волком. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель директора департамента Кумар Мамбеталиев.

Напомним, сегодня в социальных сетях выложили видео, где несколько мужчин на глазах у прохожих издевались над полуживым волком.

Осторожно! Видео содержит кадры жестокого обращения с животными. Посмотреть ролик можно здесь.

Как рассказал чиновник, в настоящее время они пытаются определить место происшествия.

«В департамент обращений по поводу видео не было, но все равно мы пытаемся выяснить, где это было — в Кыргызстане или в другой стране», — сказал замдиректора.

По его словам, по фактам жестокого обращения с дикими животными к ним тоже никто не обращался.

«В нашей практике не было фактов, когда привлекали за жестокое обращение с дикими животными. Но есть моральная сторона вопроса, и мы данный вопрос так не оставим», — сказал Кумар Мамбеталиев.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44517/
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