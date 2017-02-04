Рейтинг самых проблемных смартфонов составили в США

Рейтинг самых проблемных смартфонов составила американская компания Blannco Technology Group. Как отмечается, ее специалисты проанализировали, как часто случаются сбои в популярных гаджетах.

Эксперты изучали, как часто телефоны зависают, закрывают приложения, теряют сигнал, перегреваются. Выяснилось, что у смартфонов на iOS больше проблем, чем у Android-гаджетов .

По данным аналитиков, самые проблемные модели смартфонов от Apple — iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 6S. В рейтинге нет iPhone 7 и 7 Plus, так как они появились на рынке недавно.

Среди устройств на Android антирейтинг возглавили LeEco Le2, Xiaomi Redmi 3S и Redmi Note 3, а также Samsung Galaxy S7 edge.