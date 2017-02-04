В Кыргызстане не могут найти здание для эндокринологической службы

Несколько лет в Кыргызстане не могут найти здание под Республиканский эндокринологический диспансер (РЭД). Об этом заявили сегодня в парламенте.

Напомним, головное учреждение ликвидировали еще в 1991 году. Сейчас функционирует лишь Бишкекский городской диспансер. О создании РЭД в феврале 2015 года говорила бывший вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева. Еще ранее, в декабре 2014-го , под РЭД предлагали отдать здание тогдашнего Министерства труда, миграции и молодежи.

Депутат Алмазбек Токторов рассказал, что изменилось в ситуации.

«Были даны распоряжения, провели расследование. Но до сегодняшнего дня вопрос не решается. В здании сидит другой госорган — Агентство по миграции. Если у него заберем, то госорган вместе с сотрудниками должны куда-то перевести. Пока некуда», — отметили представители правительства.

По данным на 1 января, в республике зарегистрирована почти 51 тысяча людей с сахарным диабетом, в том числе более трехсот детей.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отметил, что больных сахарным диабетом бесплатно обеспечивают инсулином. На 2016–2017 годы, по его словам, проведен тендер, больные обеспечены полностью.

«Закон предусматривает бесплатное обеспечение таких больных и инсулином, и средствами самоконтроля (шприцами), и даже протезированием. Но все это не выполняется. Тогда, может, пересмотрим закон? Скажем, что у государства нет денег. Либо скажем, чтобы увеличили финансирование. Иначе ни один закон по здравоохранению работать не будет», — заметила депутат Альфия Самигуллина.