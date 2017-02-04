Смерть двух человек связана с противотуберкулезным препаратом ФС-1

Комиссия подтвердила смерть двух человек в результате приема противотуберкулезного препарата
Выписки из заключения комиссии: «…Учитывая молодой возраст больной, ее клинический диагноз „инфильтративный туберкулез легких средней степени тяжести“, необоснованный прием йодсодержащего комбинированного препарата
«Анализируя вышеизложенное, можно предположить, что больная А.Т., 1991 года рождения, умерла от прогрессирования основного заболевания вследствие активации воспалительного процесса в легких и дальнейшего диссеминирования туберкулезной инфекции в ткани головного мозга (глиоз, менингоцефалит) под сочетанным воздействием йода и лития, присутствующих в составе препарата
По их информации, «смертельный исход второго больного
Ранее в Казахстане заявляли, что кыргызские больные умерли не от препарата