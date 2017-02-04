Выявлено 20 незаконных зданий возле аэродромов «Баткен» и «Джалал-Абад»

Возле
По его данным, проверкой установлено, что органы местного самоуправления в нарушение требований действующего законодательства КР выделили гражданам земельные участки для строительства индивидуальных жилых и нежилых помещений.
По результатам проверки 1 февраля транспортная прокуратура внесла предписание в Госэкотехинспекцию по Баткенской области. Данный акт прокурорского реагирования вынесен в целях обеспечения безопасности полетов и принятия мер в пределах своей компетенции по переносу или сносу незаконно построенных помещений.
Проверкой установлено, что аэродромы «Баткен» и
Кыргызская транспортная прокуратура продолжает работу в данном направлении. По ее результатам примут меры прокурорского реагирования.