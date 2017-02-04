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Общество

Выявлено 20 незаконных зданий возле аэродромов «Баткен» и «Джалал-Абад»

Возле взлетно-посадочных полос аэродромов «Баткен» и «Джалал-Абад» выявлено незаконное строительство более 20 зданий. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, проверкой установлено, что органы местного самоуправления в нарушение требований действующего законодательства КР выделили гражданам земельные участки для строительства индивидуальных жилых и нежилых помещений.

По результатам проверки 1 февраля транспортная прокуратура внесла предписание в Госэкотехинспекцию по Баткенской области. Данный акт прокурорского реагирования вынесен в целях обеспечения безопасности полетов и принятия мер в пределах своей компетенции по переносу или сносу незаконно построенных помещений.

Проверкой установлено, что аэродромы «Баткен» и «Джалал-Абад» функционируют с 1970 года, но до настоящего времени не внесены в генеральные планы городов. По этому поводу прокуратура внесла предписания в соответствующие госорганы о принятии мер по устранению нарушений земельного и градостроительного законодательства. Планируется расширить аэропорты, удлинить взлетно-посадочную полосу, внести объекты в генпланы названных городов.

Кыргызская транспортная прокуратура продолжает работу в данном направлении. По ее результатам примут меры прокурорского реагирования.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/44506/
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