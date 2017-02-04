Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших

Одиннадцать семей, пострадавших в результате крушения «Боинга-747» в Бишкеке, обеспечили временным жильем за счет государства. Там есть необходимые для проживания условия (мебель, бытовая техника, отопление), коротко сообщила пресс-служба правительства в конце минувшей недели.

Какие именно семьи обеспечили жильем, на какое время и сколько средств налогоплательщиков потратят из бюджета, в пресс-службе кабмина говорить не стали. ИА «24.kg» решило выяснить, какие у людей требования.

Пострадавшие не хотят делать ремонт

А тем временем уже появились первые недовольные. В гостинице «Семетей», куда на первое время разместили людей, оставшихся без крыши над головой, остается семья Аята Айдарова.

«Сегодня нас отсюда выгоняют, говорят: найди себе жилье или отремонтируй свой дом, мол, жить в нем можно. Во время крушения снесло крышу. 22 января шел обильный мокрый снег. Потолки промокли и пришли в негодность. 24-го нам дали шифер, а 26-го — рейки. Так как поздно дали, я не захотел крышу перекрывать. Кроме того, в стене пошла трещина, фундамент тоже потрескался. Окна сломаны, двери нормально не закрываются. Теперь весь дом нужно заново отстраивать», — рассказал он ИА «24.kg».

«Вчера в поселок Дачи СУ приезжала комиссия из архитектуры, спрашивают, почему построил глинобитный дом, якобы нельзя так. А я небогатый человек, — жалуется Аят Айдаров. — Вообще говорят, здесь дом нельзя было строить. А почему тогда вовремя не предупреждали? Там сегодня уже 420 семей проживает. В комиссии спрашивают, почему я сам не обращался за разрешением… У меня есть красная книга. Там написано, что дом строить нельзя, а можно заниматься садоводством».

Мужчина признает, что нарушил строительные правила. Но это не мешает ему выдвигать свои требования: «Я требую квартиру. Другим же дали, и я такие же условия хочу, и побыстрее! Соседей моих переселили в благоустроенную квартиру в пятом микрорайоне».

Аят Айдаров обратился к юристам, те пообещали написать от его имени первому вице-премьер-министру Мухамметкалыю Абулгазиеву. Сам он подрабатывает строителем. А жена занимается дома воспитанием детей.

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У Айдаровых их трое — десяти, четырех и двух лет. Старшая дочь живет у родственников в Кара-Балте , там же учится в четвертом классе. Потому что в поселке Дачи СУ, по словам мужчины, «нет ни садика, ни школы, ни больницы».

«Денег от государства мы вообще не получили. Спасибо за гумпомощь — продуктами помогли, и волонтеры денег дали. Я сомневаюсь, включили ли нашу семью в список пострадавших, которым положена компенсация», — добавил мужчина.

Другой пострадавший, который находился на лечении в Республиканском центре психического здоровья, рассказывал ИА «24.kg», что его дом чудом уцелел при крушении самолета, но разрушилась крыша. Шифер от МЧС семья не взяла: «Зачем он нам, если перекрытие у нас из металлической черепицы? Черепица нужна».

Желания пострадавших растут

Изначально в правительстве предлагали переселить пострадавших в село Манас Сокулукского района. Именно там учатся дети проживающих на дачах. В кабмине сочли этот вариант наиболее приемлемым, ведь школьники смогут продолжить учебу в родной школе.

«Дачники поддержали предложение и отметили, что такой вариант был бы для них наиболее удобным», — сообщали в пресс-службе правительства.

Однако, как уточнили ИА «24.kg» в правительственной комиссии по изучению причин авиакатастрофы, в Манас согласилась переехать всего одна молодая семья, у которой там учатся дети.

«Остальных расселили по квартирам в Бишкеке — в центре и в микрорайонах. В село Манас переезжать не захотели. Видите ли, их не устроили условия: где-то стиральной машинки нет, где-то телевизора. Им подавай жилье в центре столицы. Но пошли навстречу, сняли квартиры. Но если бы вы видели, в каких условиях они жили на дачах! Одна семья вообще проживала в подвале, потому что дом был не достроен.

Есть и те, кто отказывается ремонтировать частично поврежденные дома. МЧС предоставило им шифер вовремя, еще до снега. Но хозяев не было, они убегают по сегодняшний день, как Айдаров, и хотят получить компенсацию. Начали говорить, что и гвоздей нет, и реек нет. Местные власти им все закупили. Но несколько семей до сих пор не торопятся делать ремонт.

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кто-то

Им также предлагалось, чтобы МЧС отремонтировали крыши, но жильцы и это не разрешили. Конечно, если не делать ремонт, крыша начнет протекать. Возможно, людейбудоражит, говорит, что если они отремонтируют дома, то не получат компенсации. Но гражданская комиссия зафиксировала все повреждения. Бесполезно упираться и не делать ремонт», — рассказали агентству в комиссии.

«Людям выгодно жить в гостинице с трехразовым питанием и при этом кричать, что они остались голодными, что им не выделяют продукты. Одна семья, проживавшая в „Семетее“, даже пожаловалась в аппарат правительства на отсутствие двуспальной кровати. На месте выяснилось, что у них почти люксовые условия, номер из двух комнат, с прихожей, в каждой стоит по одной кровати. Это все, честно говоря, выходит за рамки приличия», — отметили в кабмине.

В МЧС ответили на вопросы о выплатах

«Жилье дают только тем, у кого полностью разрушены дома, — заявил ИА „24.kg“ министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов. — Будем настаивать, чтобы турецкая сторона кроме компенсации по страховому случаю взяла на себя расходы по квартирам. Будем стараться минимизировать, насколько это возможно, нагрузку на бюджет. Турецкая сторона с первых дней согласна, не отказывается от выплат».

Глава МЧС также ответил на ряд вопросов.

— Как долго пострадавшие будут жить в предоставленных им квартирах?

— Пока у них не появится постоянное место жительства. Пока не решится вопрос.

— А кто будет его решать?

— Правительство.

— Сколько денег поступило на спецсчет и когда начнут распределять материальную помощь?

— На 4 февраля поступило более 67 миллионов сомов. Деньги еще перечисляют, поэтому пока не можем закрыть счет. Дней через 10–15, наверное, сбор остановим.

— Как будут распределяться деньги?

— Этим займется отдельная комиссия, созданная с участием жителей дачного поселка из числа аксакалов, молодежи, представителей айыл окмоту.

— Механизм уже определен?

— Есть несколько вариантов, и как люди посчитают нужным поделить, так и сделают. Это не государственные деньги, поэтому мы оставляем право жителям. Естественно, мы будем наблюдат, и советовать, как лучше сделать. Опыт у нас уже есть. В 2015 году в Кара-Суйском районе после крупного землетрясения пострадавшим собрали 69 миллионов сомов. Тогда никто не жаловался, как распределили деньги. Все вопросы решали на месте.

Насчет размеров люди сами решат. Лично я вижу два направления: компенсация или помощь для тех, у кого были строения, и отдельно для тех, кто погиб или получил травмы».