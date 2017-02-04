Митинг в Нарыне завершился

Митинг, которые проводили сегодня жители Нарына, завершился. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники.
Как рассказали ИА «24.kg» в
«По электроэнергии для жителей горных районов республики с октября по март лимит составляет 1 тысячу киловатт по цене 77 тыйынов за киловатт. Жители просили увеличить лимит до 2 тысяч киловатт», — сказала глава
По ее словам, Государственное агентство по регулированию
По вопросу снижения цен на уголь глава области Аманбай Кайыпов пояснил нарынчанам, что продажей угля занимаются частные организации и власти не могут влиять на ценообразование.
«Однако с одной из компаний — поставщиков угля достигнута договоренность о том, что в Нарыне цена за тонну угля у них не превысит 3–3,5 тысячи сомов», — сказала глава